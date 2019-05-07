〈中部〉《台中》力爭山手線全額補助 交部：政院決定

2019-05-07

〔記者張菁雅／台中報導〕市政府重新修正大台中山海環線計畫（俗稱山手線），三月已報交通部審查，總經費由七○九億元增為七一四億元；針對能否由中央全額補助，交通部前日表示，須由行政院決定。市府交通局長葉昭甫六日指出，經費增加是配合中央要求，市府後續將與交通部保持聯繫，盼中央儘速通過並全額補助。

盼補助比照鐵路高架化建設

葉昭甫強調，山海環線可行性報告正由交通部審查中，希望交通部能盡速審查通過，並轉陳行政院核定。考量市府現階段舉債額度有限，且山海環線計畫本身就是台鐵為主的運輸系統，是國有財產，未來會由中央負責興建營運，因此市府已於檢送報告的函文中，希望能夠比照台中鐵路高架化建設案，請交通部協助向行政院爭取計畫專案全額補助。

葉昭甫表示，山海環線計畫目前為可行性報告階段，市府提報中央後，由交通部就計畫的都市發展、改善方案、土地開發、財源籌措及鐵路與其他公共運輸系統整合規劃，以及相關配套措施構想審查。

葉昭甫說，通過審查後，交通部會轉陳行政院，以國家發展的角度審視計畫內容，針對中央補助比例與金額多寡，也會在會議中依「中央對直轄市及縣（市）政府補助辦法」討論決定。

依工程物價調整 估算714億

葉昭甫說，山海環線計畫可行性報告已審查多時，經費估算需要配合當年度工程物價調整，才能合理反映工程成本。計畫經費增加是配合中央要求，把工程建造經費的基年由二○一五年調整至二○一七年，調整幅度參照行政院主計總處所公告的營造工程物價指數調整，調整幅度不到一％，計畫內容及路線長度皆無變動。

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