〈中部〉《新聞分析》不願生、生不出來 求神助孕也難解

2019-05-07

記者林良哲／特稿

總統蔡英文說，少子化已是國安問題！但問題是，為何台灣的生育率年年下降？必須深入了解，才能找到因應對策。以東亞的日、韓、台等國來說，都面臨少子化問題，日本的死亡率更已高於出生率，呈現人口負成長，韓國與台灣未來亦將步其後塵。

其實少子化的問題根源包括「不願生」與「生不出來」二種形態，前者可能因收入不足、生活環境不佳、物價（房價）過高等經濟問題，若是給予一些補助，可能有些許改善，但受限大環境不利，補助金額勢必無法產生足夠的「動能」，只能算是杯水車薪。

至於「生不出來」問題比較單純，求神拜佛當然可撫慰心靈、增加信心，但由國家提供不孕症治療經費，甚至補助人工受孕、試管嬰兒的費用，並開放代理孕母等政策，將有效解決問題。然而這些補助經費及新政策顯然不受政治人物青睞，以代理孕母為例，經歷二十多年討論，迄今仍未合法，迫使不少「生不出來」的夫婦只好繼續等待。

除了生育外，增加移民也是拯救少子化的方向，尤其年輕、高學歷的外籍移民！但以日、韓、台三國來說，因種族、語言、文化單一，造成排外性極強，甚至看不起「非白人」的外籍移民，移民政策偏向保守，自然無法引入移民來增加人口，以降低國民平均年齡。

面臨少子化國安危機，要解決問題必須對症下藥，增加社福補助、求神拜佛，都只是旁門左道而已！

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