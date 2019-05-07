〈中部〉10年人口少一北斗鎮 彰縣請神「催生」

2019-05-07

〔記者林良哲／彰化報導〕彰化縣人口持續減少，十年前全縣人口有一百三十一萬四千多人，目前只剩一百廿七萬五千多人，足足少了三萬八千多人，十年來減少的人口，竟然比一個北斗鎮（三萬三千多人）還要多。為了提高縣民生育率，縣府和彰化市公所昨天出奇招，在百年古剎開化寺辦理「幸福加持‧祝生好孕」活動，希望透過寺內的註生娘娘，來提高生育率！

10年少3.8萬人 生育補助效果有限

彰化縣為目前六都之外人口最多的縣市，近年來卻飽受生育率下降以及人口外移之苦。前縣長魏明谷推動「疼子三三三」（生一胎補助三萬，育兒補助每月三千元，直到三歲為止）政策，四年來斥資近二十億元，生育率不但沒提高多少，甚至到小孩不能領取補助時，有超過十%以上戶籍立刻遷移出彰化，擺明只是來領取補助金。

與彰市公所請開化寺註生娘娘幫忙

面對人口減少的壓力，彰化縣府和彰化市公所在百年古剎開化寺辦理「幸福加持‧祝生好孕」活動。縣長王惠美指出，不少夫妻「努力」了好幾年，還是沒有消息，除了一般的醫療外，如果讓神明來加持，應有不錯的功效，此次縣府提供「祝生好孕包」，市公所贈送「小金鏟」，在特定節日贈送給登記結婚的新人，希望讓新人早生貴子。

彰化市長林世賢表示，開化寺（又稱「觀音亭」）有近三百年歷史，寺中註生娘娘可說是全彰化最靈驗，公所與縣府共同配合，製作九百支小金鏟，附在「好孕包」內送給新婚夫婦，希望彰化的出生率能夠提升。

「祝生好孕包」送金鏟子、棗生桂子包

「祝生好孕包」內容物有開化寺的好運（孕）到金鏟子，預祝新人順利產子；還有由紅棗、花生、桂圓、瓜子搭配而成的「棗生桂子包」，取其諧音祝福新人早生貴子。想要拿到「祝生好孕包」的新人，必須在今年五月廿日至十二月三十一日之間，於特定日期到彰化縣各戶政事務所辦理結婚登記者，至於特定日期則是五月廿日（我愛你）、六月六日（六月新娘）、七月廿五日（妻愛我）、八月七日（情牽七夕）、九月廿日（就愛你）、十月十日（十全十美）、

十二月十二日（要愛要愛）、十二月廿五日（甜蜜聖誕）。

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