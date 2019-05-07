〈中部〉縣道149乙禁行遊覽車 最快9月解套

2019-05-07

〔記者黃淑莉／雲林報導〕南投桶頭通往雲林草嶺的縣道一四九乙線一公里到四公里處禁行甲類大客車（遊覽車），嚴重衝擊到草嶺、石壁觀光發展，雲林縣長張麗善、南投縣長林明溱昨前往會勘，改善工程八月完工，拚九月遊覽車上路。「縣道一四九乙線禁行大客車解套，對發展雲林草嶺、石壁觀光幫助很大」，草嶺村長陳兵通表示，九二一地震重創草嶺觀光，這幾年逐漸有起色，交通又改善，地方有信心草嶺、石壁絕對能成為雲林的後花園。

南投桶頭往草嶺 影響觀光

草嶺對外連絡道有縣道一四九甲及一四九乙線，其中一四九甲線舊草嶺公路在九二一地震時崩塌中斷至今，一四九乙是草嶺對外主要連絡道，但二○一三年新竹縣司馬庫斯發生中巴翻落山谷意外，公路總局針對山區道路總體檢，南投縣政府以山區多濃霧、轉彎半徑太窄等因素，公告一四九乙線一公里處到四公里處為甲類大客車禁行路段。

陳兵通及草嶺觀光業者指出，九二一地震重創草嶺觀光，災後地方積極推動自然生態、地質旅遊，草嶺觀光漸起色，但唯一出入道路禁行大客車，讓草嶺觀光陷入窘境，感謝雲林縣府、南投縣府聽到地方心聲且合力解決。

南投籌資 拓寬4處髮夾彎

雲林縣長張麗善、南投縣長林明溱昨天率領兩縣府團隊前往會勘及說明改善辦法；林明溱表示，南投縣府已籌措五百萬元拓寬沿線四處「髮夾彎」及改善交通設施，預計六月發包，八月完工，九月提道安會報更改為大客車應特別注意路段，屆時即可開放遊覽車通行。

張麗善指出，該路段禁行甲類大客車對草嶺、石壁觀光衝擊很大，感謝林明溱縣長及南投縣府團隊的協助，打通當地交通的任督二脈，讓南投及雲林都受惠，將來兩縣還有很多合作計畫，包括農產品行銷通路、觀光發展等，提升兩地縣民生活品質。

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