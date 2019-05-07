〈中部〉台鐵嘉縣段高架化 拚後年動工

2019-05-07

〔記者蔡宗勳、王善嬿、陳璟民／嘉義報導〕嘉義縣政府「嘉義縣市鐵路高架化延伸計畫」，四度被交通部審查會議以顧慮效益、技術等問題退案，交通部長林佳龍昨視察嘉縣，林佳龍要求鐵道局、台鐵局協助預審，縣府月底前提送可行方案，交通部一個月內召開審查，爭取行政院年底前政策性核定，地方則希望二○二一年初實質動工。

規劃案四度被交通部審查會退回

嘉義市區鐵路高架化案已達細部設計階段，嘉縣府規劃縣境鐵路高架化民雄段八‧九二公里、水上段六‧二公里，工程總經費二百四十‧七三億元，嘉縣負擔四十三‧一一億元，遭交通部審查會以經濟效益評估不應納入土地增值效益、水上基地進出廠線相關設計待克服、宜思考鐵路立體化替代方案等理由退回。

林佳龍指示鐵道局、台鐵局協助

立法院交通委員會昨請林佳龍實勘嘉縣建設需求，由立委陳明文、嘉義縣長翁章梁、民雄鄉長何嘉恒與鐵道局、台鐵局官員陪同，在民雄鄉公所面對民意，旋即實勘；縣府簡報中，點出嘉市鐵高架案、桃市鐵路地下化案的經濟效益評估，都有納入土地增值效益；陳明文、翁章梁反映，嘉縣鄉親希望中央早日核定此案，力拚在二○二一年初實質動工。

林佳龍強調，嘉縣段鐵路應高架化的考量有三，首先放眼未來卅年的經濟效益，以投資帶動地方發展、都市縫合，二是交通安全與便利是優先且無價的，不應有城鄉差距，而且當今工程技術水準高，可以克服就去做。

另，嘉市鐵高架案臨時軌工程用地範圍包括北興街十七戶台鐵承租戶，去年由鐵道局主辦的六場公聽會，承租戶未獲通知，市議員蔡榮豐、張秀華昨在議會定期會質詢，要求市府協助承租戶爭取從優補償。

鐵道局鐵路工程處北部工程處第四工務段長廖定坤回應，去年公聽會時台鐵局未通知承租戶，鐵道局四月底說明會時跟承租戶道歉，而新車站站區已完成規劃，將依「嘉義市興辦公共工程建築改良物拆遷補償救濟自治條例」查估補償承租戶。

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