〈南部〉女兒幫忙梳妝 單親爸感動

2019-05-06

〔記者萬于甄／台南報導〕母親節即將來臨，北台南家扶中心昨在永康國小舉辦親子運動會，邀請一百四十六戶受扶助家庭親子一同走出戶外動一動，過程中也安排小朋友為家長梳妝擦汗、說出心中的親情告白，其中，今年四十三歲的凃爸爸父兼母職近十年，雖家中生活經濟並不寬裕，但他說，自己給孩子的愛不輸雙親家庭。

凃爸爸因領有身心障礙手冊，找工作時相對困難，家中經濟全靠零星的家庭代工或是在廟宇旁賣金紙維持；凃爸爸與妻子婚後育有一女，兩人卻在女兒七歲時離婚，自此凃爸爸一個人父兼母職，照顧女兒長大，女兒現已國中三年級，相當乖巧。

凃爸爸表示，自己也是單親家庭長大的孩子，從小看著媽媽努力賺錢、堅強的扶養他們長大，雖自己的女兒也成為單親家庭的孩子，且經濟上又無法給足她好的環境，但期許自己要用更多的關懷與陪伴，讓女兒不會因為是單親而感到自卑。

凃爸爸昨和女兒一同參加北台南家扶中心舉辦的親子運動會，過程中為慶祝母親節，安排孩子親手為家長梳妝，當女兒拿起梳子，為同時是爸爸也是媽媽的他梳頭、擦汗時，凃爸爸相當感動，眼眶中充滿欣慰的淚水。

北台南家扶中心舉辦運動會，希望無形中能幫助受扶助家庭，讓親子關係更為親密。

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