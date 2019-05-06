〈南部〉孫跪地奉茶 單親6旬嬤激動落淚

2019-05-06

〔記者王俊忠／台南報導〕關懷弱勢家庭的台灣普力關懷協會，昨邀請百戶弱勢家庭母親接受孩子、晚輩跪地奉茶，提前度過溫馨母親節。六十三歲單親鄭阿嬤因兒子入獄、媳婦離家，她獨自拉拔三名男孫、扶養九旬公公，看到孫子跪地奉茶，阿嬤激動落淚、憂喜參半說：「孫子已經大到可以奉茶了，但也擔心自己身體能否撐到孫子們成年結婚？」

百戶弱勢家庭母親 提前過母親節

鄭阿嬤說，上有九十二歲的公公要奉養，兒子五年前因案入獄服刑；媳婦離家，把當時仍念小學、幼兒園的三名男孫丟給她，那時候丈夫還在世，夫妻兩人在東區住家一起照顧老少，日子還算過得去。

阿嬤扛家計 侍奉九旬公公養3孫

「不料，八個月前，丈夫突撒手西歸」，阿嬤透露，那時她都慌傻了，家裡經濟支柱的丈夫突然倒下，上一老、下三少的扶養重擔，全落在自己肩上，且自己沒有一技之長，頓時不知如何是好，還好普力關懷協會來關懷、急難救助，後來她到歸仁區找到手工包裝工作，微薄收入勉強維持家計。

阿嬤欣慰地說，還好三個孫子很乖，兩個國中生、一個念小學，今天都陪她參加普力關懷協會母親節活動。代表奉茶的小孫子說，阿嬤像母親般的角色，用心教養他們，他以後一定會好好孝順阿嬤。讓阿嬤聽了頗感安慰。

台灣普力關懷協會與北區振興里長童小芸合作在里活動中心舉辦這場溫馨母親節感恩活動，立委陳亭妃、議員陳怡珍與市府前社會局長劉淑惠、北區區長李皇興都出席關懷。協會送百戶家庭許多食物生活物資，祝大家母親節快樂，並希望更多民眾加入普力志工一起行善，愛心專線06-2153009。

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