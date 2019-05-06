〈南部〉《高雄》戶政所辦抓周 小寶貝闖關選「未來」

2019-05-06

〔記者方志賢／高雄報導〕高雄三民區第一戶政事務所假日舉辦「抓周」活動，滿周歲寶寶穿上「避邪肚兜」，勇闖聰明門、敲響智慧鑼等五關，活動壓軸由寶寶抓取象徵各行各業的物品，過程歡笑聲、寶寶哭鬧聲此起彼落，氣氛熱鬧溫馨。

「做度晬」是寶寶出生滿周歲第一個重要儀式，三民區第一戶政事務所特地舉辦「抓周」活動，一大早，主辦單位到市場買蔥、紅龜粿來布置會場，不少爸媽爺奶開心帶著小寶寶體驗闖關。

寶寶先穿上象徵百邪不侵的「避邪肚兜」後，開始進行「勇闖聰明門」、「敲響智慧鑼」、「腳踏長壽龜」等闖關遊戲。重頭戲「抓周」備有雞腿、聽診器、寶劍、書本、計算機等象徵各行各業的物品，讓寶寶抓取，以預測孩子未來志趣，以及可能的行業與命運。

全家總動員帶小孫女來參加的郝爺爺說，感謝戶政所舉辦這場別具意義又有趣的活動，還獲得具紀念價值的「抓周紀念證書」及「避邪肚兜」，真是不虛此行。

三民區第一戶政事務所主任黃美麗表示，因應人口老化及少子化趨勢，期望透過活動喚起民眾對家庭的重視及體認「適齡婚育，兒女相伴歡笑多」真正意涵，並呼籲適婚男女把握人生最重要的「結婚生子」黃金時段。

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