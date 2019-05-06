〈南部〉《高雄》春吶生意差 攤商怒：人進不來 高雄進棺材

2019-05-06

〔記者葛祐豪／高雄報導〕旗津春吶三天活動昨天結束，由於人潮比預期差很多，攤商生意普遍慘澹，昨天有攤商索性穿起蜘蛛人裝，在小黑板上寫著「人進不來，高雄進棺材」表達抗議。

香腸瀑布 傳週六下午前才賣出4條

春吶今年首度移師高雄旗津，表演區內的美食市集共有三十八個攤販帳棚格位，三天租金約要一萬八千元。扣除週五首日人潮稀少不說，根據了解，週末有些攤商才做幾百元生意，連成本都不夠。還有以往三山造勢很熱門的香腸瀑布，週末下午以前才賣出四條香腸。另有攤商表示，以前旗津啤酒節一天可以賣到六、七萬，但春吶首日只進帳六、七千元，生意差很多。

白天沙灘區空蕩 攤商扮蜘蛛人抗議

不過，週末夜因有Hebe田馥甄演唱，主辦單位表示門票售出一萬張，攤商生意有略微好轉，但多數仍入不敷出。

昨天春吶最後一天，白天情況未見好轉，中午十二點起，陸續有樂團接力演出，但美食市集的攤商依舊等無人，沙灘區空蕩一片，有攤商索性穿起蜘蛛人裝，在小黑板上寫著「人進不來，高雄進棺材」，表達無言的抗議。

大咖陸續登場 觀光局：人潮傍晚後才聚集

高雄市觀光局表示，昨天的表演大咖林宥嘉、玖壹壹等藝人，是傍晚過後陸續登場，因此人潮傍晚後才聚集。

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