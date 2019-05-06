〈南部〉十全大水車重新運轉 池上新亮點

2019-05-06

〔記者王秀亭／台東報導〕台東縣池上鄉老田文化景觀區浮圳前端有座「十全大水車」，因年久失修無法正常運轉多年，在地農機行老闆吳金添主動認養，終於讓大水車重新運轉，還在水車腹面加裝三隻鋼板猴子及一隻不倒公雞，意在祈求池上鄉運活躍、五穀豐收、合境平安之意，成為遊客打卡新亮點。

池上鄉長張堯城表示，環圳自行車道是池上鄉第一條自行車道，花東縱谷國家風景區管理處在一九九九年時，沿著自行車道興建涼亭，並在浮圳前段建一座高約六公尺的大水車，因每分鐘運轉十圈，而被鄉民稱為十全大水車，有十全十美、好運常轉的意義。

張堯城說，大水車已近廿年歷史，歷經風吹日曬，木造水車時常損毀，讓結構逐漸不穩而停止運轉。

張堯城表示，大水車重新啟用後，不少遊客漫遊池上老田文化景觀區時，在伯朗大道相框、金城武樹之外，也會循著浮圳，前往不停轉動著的大水車拍照留念，尤其在下午時段，太平洋暖空氣推進縱谷，還有機會看到雲瀑高掛海岸山脈的奇景。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/