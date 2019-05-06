〈南部〉屏東／摩托車、超跑飆速 賽車皇后競豔

2019-05-06

〔記者陳彥廷／屏東報導〕東港大鵬灣國際賽車場昨天舉辦「台灣大賽車」，今年新增三百CC摩托車組別，吸引近百位車手及八十輛各式跑車、大、重型摩托車到場飆速，嗨翻全場，最後賽車皇后由「玄咪」獲選，年僅十八歲的林岑翰在駕駛藍寶堅尼GT3LP560奪冠。

大鵬灣國際賽車場目前是國內唯一符合FIA國際標準的賽車場，每年都會舉辦三站的「台灣大賽車」，今年因場地配合台灣燈會舉辦，延到昨天登場，磨拳擦掌的車手早已迫不及待要下場競速。

昨天舉行一千CC摩托車及超級房車、超級跑車決賽，中午還開放「PIT WALK」（車房走行），今年特別舉辦「賽車皇后」票選，各家車隊車模在燈會知名的「海之女神」作品前競豔，賽車皇后由夢想車隊的「玄咪」獲得最高票，「女神看著女神」成為大鵬灣最新場景。

四輪超級跑車決賽今年英雄出少年，由JDB車隊十八歲車手林岑翰奪冠，林岑翰說，今年是首度參加超級跑車賽。初試啼聲就一鳴驚人的林岑翰並非排位第一出發，開賽後靠著技術不斷超前奪冠，他說，因為對車有興趣，選擇汽修科就讀，人生首次超跑賽就拚出冠軍，將持續精進賽車技術。

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