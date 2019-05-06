〈南部〉屏東／拿鋤頭的手 不識字媽教出2校長

2019-05-06

〔記者邱芷柔／屏東報導〕屏東縣政府昨天舉行模範母親表揚大會，表揚屏縣五十二名模範媽媽，其中來自崁頂鄉七十七歲的媽媽吳陳玉秋，與丈夫胼手胝足從事農務，因為自己不識字，常把「以後你們手要拿筆，不要像我一樣拿鋤頭」當口頭禪，生活再貧困也不讓孩子放棄學業，幾次農作欠收，吳陳玉秋四處奔走籌措學費的身影烙印在孩子們心中，如今吳陳玉秋兒孫滿堂，兩個孩子更成為小學校長，並受媽媽影響投入偏鄉教育翻轉工作，他們說，校長是媽媽用「鋤頭」教出來的！

吳陳玉秋 再貧困也不放棄孩子學業

獅子鄉丹路國小校長吳明宗說，記得有一年收成期遇上大雨，農作物全軍覆沒，又遇上要繳學費，當時並不曉得媽媽為了讓他們順利上學，四處籌錢碰壁，擔心得連覺都睡不著，一直到他們長大就職，家庭經濟改善後，媽媽才在閒聊中談起這些過去，對媽媽來說，這些辛苦也許是過眼雲煙，但媽媽早出晚歸的農忙身影，及籌措學費的經過，到現在仍敦促著他們。

曾農作欠收 奔走籌錢繳學費還碰壁

高雄市興田國小校長吳孟珠說，小時候媽媽常跟他們說「以後你們要手拿筆、穿皮鞋、坐辦公室吹冷氣」，對比媽媽手拿鋤頭、光腳浸在泥濘裡、頂著烈日揮汗工作，是媽媽的期許與堅持，讓他們得以靠著教育翻轉生活，現在身為教育界的一份子，希望延續媽媽當初那份堅持，幫助更多孩子藉由教育翻轉。

受母親影響 子女助弱勢童翻轉人生

今年屏東縣受表揚的五十二位模範母親中，九十歲以上的共有六位，最年長的是枋山鄉高齡九十五歲的陳葉萬允，還有本身即是身心障礙者還要照顧有身障孩子的媽媽，也有多位新住民媽媽受到表揚。

表揚大會上，縣長潘孟安與模範母親代表共同切蛋糕，並獻上康乃馨，潘孟安說，每位母親不但是歷史縮影也是家庭重大支柱，無論自己的身體或環境是否受限，一心一意只想為孩子竭盡所能的付出，讓子女能有更好的發展，這樣奉獻的精神就是母愛最偉大、最美的展現。

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