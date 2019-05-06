〈台北都會〉北市中小學資通訊賽 麗湖國小奪挑戰賽冠軍

2019-05-06

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市教育局連續十七年舉辦「台北市中小學資通訊應用大賽」，今年共一九八隊參與競技，較去年多六十一隊，堪稱盛況空前。昨舉行頒獎典禮，麗湖國小拿下挑戰賽國小組第一名，帶隊老師許育程表示，過程中最難的是，讓同學理解問題和解方之間的概念，很開心能拿到第一名。

教育局表示，今年賽程包含挑戰賽、公開賽，並新增創意賽及表演賽等，報名隊伍從去年一三七隊，暴增到一九八隊。其中挑戰賽與公開賽以「機器人運動會」為主題，機器人須依規定舉起槓鈴，於賽道上跑步，並準確將高爾夫球踢進指定球門，最後投擲鐵餅，任務才算達成。

此次在挑戰賽奪得國小組第一名的麗湖國小，由三名六年級學生盧星伶、李涵羚、謝宏唯攜手，耗時兩個月打造機器人，他們受訪時說，拿到第一名「很爽」，有時間會繼續發展興趣。

台北市長柯文哲昨致詞強調，教育應該要讓學生能應付未來世界，因此把智慧教育列為北市教育重點之一，培養學生解決問題的能力。

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