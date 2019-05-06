〈台北都會〉瑞芳十三層遺址光雕 中秋亮起來

2019-05-06

〔記者俞肇福／新北報導〕新北市瑞芳區十三層遺址，深受遊客喜愛，有「天空之城」、「龐貝古城」的稱譽。新北市長侯友宜今年三月初邀請交通部長林佳龍，到十三層遺址視察，提出十三層遺址加設夜間光雕的構想，獲林佳龍支持；台灣電力公司表示，將和國際光雕藝術大師周鍊聯手點亮十三層遺址，預計九月十三日的中秋夜，就能看見十三層遺址夜間光雕的美景。

台電指出，十三層遺址照明計畫已審查通過，四月廿四日舉辦地方說明會，希望藉點亮計畫重現昔日黃金風貌。

林佳龍曾建議說，要推動十三層遺址的夜間光雕，應該要找國際專業照明設計大師周鍊協助；台電公司因此找來為紐約自由女神像、馬來西亞吉隆坡雙子星大樓與台灣奇美博物館等知名建物設計照明的國際大師周鍊，與藝術家何采柔共同創作。

在觀察鄰近聚落燈火及海上漁火後，規劃融合在地環境，以不同亮度的琥珀色柔和燈光，在晚間六至九時點亮十三層遺址，讓遺址本身就如戶外美術館，以後從公路經水湳洞的民眾，就能感受昔日十三層遺址的美麗風貌。

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