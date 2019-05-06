〈台北都會〉基隆偕3縣市 拚郵輪跳島旅遊

2019-05-06

高雄、馬祖、台東 委託基隆規劃

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆郵輪母港，郵輪觀光客今年將破百萬，為厚植國內郵輪觀光產值，基隆市政府和高雄、馬祖與台東聯合推郵輪跳島旅遊，近期盤點各島的碼頭設施與觀光資源，並規劃出特色行程，與郵輪業者合作，希望郵輪客留在台灣觀光消費。

基隆港郵輪旅客去年有九十四萬人次，今年目標突破一百萬人次，基隆港東岸旅客中心正在增設自動通關系統等設施，西二及三號倉庫整建第二郵輪旅客中心，也陸續動工，最近經常可以看到麗星、公主和哥斯達公司的大型郵輪同時泊港。

這些郵輪客帶來的產值，據業者評估，光是郵輪蔬菜、雞蛋等補給，從前年的近二億元去年成長到六億元，成長十分驚人，市府進一步推郵輪跳島旅遊。

與業者合作盤點設施、規劃行程

基隆市交通旅遊處長李綱說，高雄、台東和連江縣等縣市政府已簽署委託協議書，委託基隆市辦理郵輪跳島旅遊規劃，目前已經發包由顧問公司著手規劃，將邀請國外郵輪專家來盤點這幾個縣市的碼頭設施、觀光資源，並與極地型郵輪業者合作，規劃行程，爭取高端郵輪旅客來台進行跳島旅遊。

使用小型郵輪進行島嶼深度旅遊

李綱說，馬祖、綠島和蘭嶼等地的設施，可能無法容納大型郵輪，而且也不適合一下子擠進太多觀光客，使用較小的極地型郵輪，民眾可享受郵輪的設施，不占用飛機機位和旅館房間，能在島嶼進行精緻深度旅遊，對當地觀光不會造成負擔，又可帶動觀光消費。

李綱說，國外觀光客來到基隆或高雄，可以透過跳島之旅玩個五至七天，再搭機或是搭郵輪離開，可以從基隆進基隆出，或是基隆進高雄出等各種方式，慢遊台灣。

李綱指出，預計在六月底前完成設施資源盤點及行程規劃，一般郵輪公司大約在前一年就進行遊程規劃，因此，今年六月完成相關規劃後，與郵輪公司合作推跳島旅遊，明年就可試辦。

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