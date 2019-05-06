〈北部〉生意差 壯圍沙丘園區「森林島嶼」撤櫃

2019-05-06

〔記者張議晨／宜蘭報導〕宜蘭縣壯圍鄉沙丘旅遊服務園區開幕屆滿一年，園內由「薰衣草森林」團隊經營的「森林島嶼」賣店，因營運不符預期，已在四月卅日結束營運撤櫃；對此，東北角風管處表示，將另覓廠商進駐，增加沙丘軟體內容。

沙丘旅遊服務園區去年四月廿八日開幕營運，結合名導演蔡明亮、名建築師黃聲遠，開幕後成為壯圍鄉地標，薰衣草森林團隊相中該處觀光潛力，在園區一樓打造「森林島嶼」，販售精美文創小物，總統蔡英文也曾慕名而來，在此血拚五千多元。

不過，營運一年來「森林島嶼」營運效益不如預期，合約到期後未再續約，店員透露，因為生意不好忍痛退出宜蘭。

東北角風管處統計，園區開幕至今，假日平均一千五百至兩千人次，平日約八百人次，每月約有兩萬人次入園，據了解，雖然入園人次不算少，有些賣店產品以高端、精緻為主，單價動輒千元以上，與入園遊客需求不符，提袋率與當初設定客戶群有落差。

東北角風管處說，今年初薰衣草森林決定撤櫃，風管處盼能留下，最後事與願違，「森林島嶼」撤出後，留下空間先由民間單位布展，另近期也會辦理招標作業，儘快引入新的業者進駐。

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