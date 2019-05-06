〈北部〉維護「樟之細路」 跨社區志工除草

2019-05-06

〔記者廖雪茹／關西報導〕為維護浪漫台三線「Raknus Selu樟之細路」的古道環境，跨社區除草志工工作假期昨天在新竹縣關西鎮飛鳳古道首度啟動，集結在地社團三十五名志工，人手一把鐮刀除草、砍除遮擋路徑的竹子，九十四歲徐雲銓也加入行列，期待帶動多元深度綠色文化觀光活動。

國家級綠道 串連原客文化

客委會表示，「Raknus Selu樟之細路」為國家級綠道，Raknus是賽夏族、泰雅族稱呼樟腦的用詞，Se lu則是客語中「小徑」的意思。

三百年前，台灣以茶葉、蔗糖和樟腦等三寶聞名全世界，當時樟腦是底片、香料、火藥與防腐劑等原物料，客家先民沿著山邊把樟腦運到海邊上船送到世界各地，山邊則有許多原住民部落， 希望透過重整路況、田野調查與盤點人文地景把歷史找回來。

客委會表示，這條獨具台灣原、客特色的「樟之細路」，經一年多的踏查、盤點而定線，全程約四百零七公里，北起桃園龍潭，經新竹關西、芎林、竹東、北埔、峨眉，至苗栗頭份、三灣、頭屋、獅潭、大湖、卓蘭，延伸到台中東勢、石岡。

「樟之細路」跨社區除草志工工作假期，則是結合社區大學、文史協會、社造團體、環保生態、登山健行等民間組織，投入各步道的維護。受客委會委託辦理此項活動的台灣千里步道協會執行長周聖心說，過去在「樟之細路」沿線的村落，會在過年、伯公吃福、清明、中元、端午或農曆十月半等不同時點出動壯丁維護山路。但因時空變遷，古道乏人行走而漸被遺忘，其中主線有六段荒廢多時需要重整。

與國際交流 帶動地方觀光

周聖心表示，文化路徑是國際趨勢，也能帶動地方觀光，如西班牙朝聖之路、日本熊野古道已被聯合國教科文組織指定為文化遺產。很開心台灣也加入亞洲步道聯盟，以「樟之細路」古道與國際交流。

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