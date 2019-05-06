〈北部〉桃園春遊專案 145旅宿、77商店參與

2019-05-06

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕為期二個月的桃園市春遊補助專案於一日啟動，市府觀光旅遊局表示，參加補助的旅宿業者已增至一四五家，且不論市民或外地旅客，只要在桃園自由行住宿旅遊，前兩萬五千間房還可獲加碼五百元電子旅遊券，可於七十七家桃園好禮好店、觀光工廠及遊樂園兌換消費，歡迎民眾踴躍響應春遊方案。

市府與桃園旅宿及旅遊相關店家加碼攜手推出「桃園一宿加一券．春遊加值又方便」方案，分為自由行及團體遊，自由行部分，共優惠四萬間房間，遊客只要在五月一日至六月卅日活動期間內，於週日至週四入住參與桃園春遊專案旅宿，即可獲得每房折抵五百元的住宿優惠。

觀旅局表示，前兩萬五千間房間，市府另加碼電子旅遊券五百元，民眾在住宿櫃台申請後，會以簡訊方式立即發送。

而在團體遊方面，觀旅局表示，總經費八百萬元，目前已有十五團、申請五十餘萬元，扣除假日，依照平日每兩天五十萬元的比例，樂觀看待，或許半個月優惠就會使用完畢，呼籲旅行社業者把握時間申請。

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