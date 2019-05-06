〈北部〉母親節感恩 桃園市大世界國際同濟會捐復康巴士

2019-05-06

〔記者李容萍／中壢報導〕桃園市大世界國際同濟會昨在中壢區皇帝嶺餐廳辦理母親節感恩活動，並由會長葉佳誠代表捐贈一輛復康巴士給市府，由市長鄭文燦代表受贈。鄭文燦讚揚同濟會的愛心及推廣社福公益為首要工作目標，市府會善用資源，讓更多人感受到溫暖。

鄭文燦表示，桃園的復康巴士有一百七十一輛，登記搭乘復康巴士者約九千三百人，每年出勤約廿七萬輛次。復康巴士提供中、重度以上的身心障礙者就醫、復健、就業、就學等交通需求，採取計程車跳表價三分之一的收費，透過部分收費，以避免發生免費使用而服務集中於少數人的問題，讓服務更為普及。

社會局副局長劉思遠指出，桃園市的復康巴士乘客使用量逐年提高，也面臨舊車汰換等需求，亟需新車投入營運，市府誠摯歡迎社會各界的暖心力量投入復康巴士捐贈行列。

另外，社會局也持續增加低地板公車等大眾運輸工具，持續招募計程車加入身心障礙者交通服務，希望能提供身心障礙者更多元、便利的交通載送服務。

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