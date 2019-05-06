〈中部〉盲童聽音辨位演出啦啦隊 掌聲熱烈

2019-05-06

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市昨有一場特別的啦啦隊比賽！為鼓勵心智障礙學生走出戶外並享受運動，中華身心障礙運動休閒服務協會推出「中南區心智障礙啦啦隊比賽」，吸引四百餘名心智障礙學生參與，參賽學生展現苦練多時成果，賣力隨著音樂展現舞蹈動作，表演獲滿場掌聲肯定。

參賽學生雖各有輕中度的智能障礙，甚至有視障等多重障礙學生也一樣上台展現啦啦隊舞蹈的青春活力，其中惠明盲童育幼院視障學生表演「哆啦Ａ夢的奇幻旅程」，他們雖看不見僅能靠聽音辨位反覆練習，指導的教保員全馥萱指出，學生光一小節八拍的動作就要花三天才能練起來，之後也是忘了再記，反覆練習，但學生多樂在其中。

有多重障礙生有先天視障及聽障，只能靠教保員用拉著他的手跳躍或觸摸教保員的雙腿、雙手感覺左右方向及動作等，經過近一年的練習，靠教保員在身後以口令或觸碰等提示動作，一樣上台參與比賽，表演獲不少掌聲肯定。

嘉義北興國中學生除肢體動作外，還變化隊形，校方指出，學生自去年九月起就開始練習，動作或位置常是記了就忘，反覆苦練，雖然辛苦，但學生卻不抱怨，表現超令人激賞。

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