〈中部〉台中中區老屋活化 市府媒合8店進駐

2019-05-06

〔記者張菁雅／台中報導〕市府經發局推動中區再生，去年委託中城再生文化協會進行中區空屋媒合計畫，一年來共成功媒合八間老屋，成為年輕人創業基地，包括甜點廚房、手作教室、紀念品專賣店等。經營者五日分享心得說，透過媒合計畫，終於找到地點合適、租金負擔得起的房子。

年輕人創業 地點租金都滿意

中區空屋媒合計畫由東海大學建築系教授蘇睿弼帶領團隊執行，他表示，中小企業活化中區已形成風潮，如宮原眼科、瓦庫燒肉都在中區展店，現在很多年輕人也到中區找巷子內的老房子，因為租金便宜，中區活化已進入第二階段，從大馬路深入到小巷，許多個性小店出現在中區巷子裡。

目前已成功媒合八家業者進駐中區，包括知名陶藝品牌「台客藍」創立的「客器客氣」、輕食及手作教室的種籽手作、旬食Studio Shun、台灣紀念品專賣店「Muzi台旅選物」等，而沒落已久的南夜大舞廳也將由新業者接手，打造新型態文創飲食空間。

種籽手作進駐中區六個月，負責人黃美倩說，為了找店面，她騎著自行車在中區、東區一帶找了半年多，不是租金太高，就是屋主希望租給連鎖品牌；現在的店面地點雖較隱密，但開業以來營業額一直在成長。

旬食甜點師蔡孟珊也說，本來在西區找房子，但租金太高，花了一年多時間還找不到適合地點，因緣際會下，與「繼光工務所」共用空間，不僅租金合理，也不必另外添購器具，省下約一百五十萬元。

台旅選物負責人李文智則從彰化到台中開店，將在七月開幕，他把台灣在地特色製作紀念品，成為新型態的旅遊商品，從設計、製造、銷售一手包辦，選擇到中區是因為中區文化底蘊深厚，也看好中區日益增加的觀光人口。

經發局表示，中區空屋媒合計畫執行至六月，未來將推出新南向計畫，其中一項子計畫是優化中區自由路、繼光街、電子街商圈空間，也會結合老屋改造，繼續推動中區再生。

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