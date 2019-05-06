〈中部〉豐原葫蘆墩公園撤展中 月底再開放

2019-05-06

〔記者歐素美／台中報導〕台中花博結束十餘天，豐原葫蘆墩公園仍封閉禁止進入，假日民眾無法入園，只能帶小朋友在入口處騎自行車玩耍，附近居民也無法到公園運動，抱怨很不方便，有民眾發起募款成立基金會，希望葫蘆墩公園能委外營運，像花博時期一樣發光發亮；市府表示，目前正辦理撤展，五月底將逐步開放供民眾使用，對於委外經營，樂觀其成。

市民擬募款經營 市府樂觀其成

台中花博於四月廿四日結束，附近居民表示，葫蘆墩公園是當地民眾運動散步休閒的主要去處，花博舉辦前即封閉約一年施工，花博展期半年，現在花博結束了，居民還是無法進入，不知要等到什麼時候？

前台中市父母成長協會理事長張仁彰則擔心花博期間在葫蘆墩公園內建設的竹跡館、楷模創生館及紫藤廊道等被拆除，目前正發起成立基金會，希望以社會募款等方式標下葫蘆墩公園營運，讓葫蘆墩公園能繼續像花博時期一樣發光發亮。

議員建議 打造碼頭與婚紗公園

市議員陳清龍則希望市府重新定位葫蘆墩公園為亮點公園，以婚紗愛情等為主軸，並延續水上活動委外及打造碼頭等計畫，未來竹跡館及楷模創生館也可委外進行商業營運。

市府表示，花博園區正進行撤展作業，因機具、車輛及展後復原工作正在進行，顧及民眾安全，豐原葫蘆墩公園才暫時封閉不開放使用，五月底將視撤展情形，逐步開放供民眾使用。

另葫蘆墩公園內的竹跡館及楷模創生館，贊助單位已確定捐贈市府繼續使用；「囍香逢館」為豐原葫蘆墩文物館及北湳里活動中心，展後將回歸原用途。

建設局指出，依台中市公園及行道樹管理自治條例，公園或公園內各項設施得委託民間經營管理或認養，對民間有意成立基金會標下豐原葫蘆墩公園經營管理，樂觀其成。

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