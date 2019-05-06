〈中部〉扮戰警騎哈雷 家扶兒快樂體驗

2019-05-06

〔記者湯世名／彰化報導〕每年都報名秒殺的彰化縣警局霹靂戰警體驗營又來了，去年有高達三千名學童報名的暑期「小小正義使者GO」活動，今年規劃八個梯次共二四○個名額，昨天邀請四十多名家扶兒率先穿上警服體驗，縣警局婦幼隊長李文智表示，縣警局將於十五日在縣警局官網與粉絲網頁公布活動辦法，歡迎踴躍報名。

彰化縣警局昨邀請彰化家扶中心小朋友，穿著「迷你版」警察制服、霹靂小組服裝及刑警背心，以遊戲活動的方式，輕鬆學習交通安全規則、認識指紋種類、了解毒品對人體的危害等觀念及常識。

暖身活動由學童騎乘迷你警用哈雷機車，騎乘在關卡上，遵守交通規則循序前進，抵達終點站時還與縣長王惠美擊掌，熱鬧萬分。

縣警局婦幼隊長李文智表示，警察局規劃於六月二十九日與三十日，七月六日與七日的上、下午再舉辦八梯次共二四○個名額，本縣縣民只要到警察局粉絲專頁按讚分享即可取得報名資格，相關活動辦法將於十五日後公布於警察局官網及粉絲網頁。

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活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/