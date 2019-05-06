〈中部〉新住民媽媽演布袋戲 台語很輪轉

2019-05-06

〔記者張聰秋／彰化報導〕全台唯一的「台語文創意園區」成立滿週年，縣府和管理園區的關懷文教基金會昨舉辦週年慶活動，副總統陳建仁出席致詞全程用台語表達，他說，語言是讓族群文化、情感與歷史延續下來的工具，一旦消失，文化也隨之消失，語言應被普遍使用，文化才會越來越活潑。

台語文創意園區滿週歲

會中有兩位新住民的台灣媳婦帶著兒女表演布袋戲，四人的台語講得都很「輪轉」（台語流暢），卅五歲、越南籍的曾玉秋嫁來台灣十五年，和卅六歲、印尼籍的葉蘇珊嫁來台灣十八年，當年她們為了融入台灣社會、拉近異國情感，從接觸布袋戲練就一口流利的台語。

曾玉秋帶著國一兒子李明亮、葉蘇珊帶著高一女兒陳淑如，母子、母女檔四人同台演出，劇情融入她們嫁來台灣生活趣事和台語經驗，短短數分鐘的演出相當吸睛，陳建仁豎起大拇指誇讚。

前縣長魏明谷任內為推動母語教育、保護在地文化資產，將前身是成功砲兵營區改造成「台語文園區」，去年五月由總統蔡英文揭牌開幕。

陳建仁讚多族群文化活潑

陳建仁感謝縣府和基金會努力推廣台語文化，他強調，台灣是多元文化的國家，祖先在不同時間移民來台開墾，每個族群帶來不同的文化和想法，豐富了這塊土地的活力。民進黨是一個重視土本教育、強調國家主體性的政黨，為了保存台灣多元族群的文化，蔡總統上任後一再強調和解、包容、尊重、多元的重要性，堅持所有族群的語言都要有平等的地位，不同族群的母語都是國家的語言，更在去年立法院三讀通過「國家語言發展法」，讓每個人都能為自己的母語感到光榮，他也希望大家一起為台語文化打拚。

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