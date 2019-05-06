〈中部〉全台林姓宗親 齊聚新港宗祠祭祖

2019-05-06

〔記者蔡宗勳／新港報導〕全台灣的林姓宗親昨天在嘉義縣新港鄉林家宗祠舉辦春季祭祖大典，是林家宗祠四十六年前新建落成後，第一次承辦全國性祭祖，有二百多位台灣各地林姓宗親代表與祭。

新港林家宗祠原興建於二十世紀初期，經過幾次地震、風災毀損，在舊宗祠前新建，一九七三年啟用時，曾擴大舉辦祭祖儀式，相距四十六年才又有大型祭祖，宗親相當重視，委任從中國醫藥大學退休的林家媳婦陳素雲考究歷史並製作沿革立牌。

陳素雲說，新港「五社林」的祖先來自福建漳州東山，清乾隆時越過台灣海峽遷居到新港艱辛開墾，「五社林」子弟林懷民的雲門舞集作品「薪傳」勇渡黑水溝，就是呈現這段歷史。

林家宗祠管理人兼主任委員林晉維表示，很高興可以承辦全國性祭祖大典，未來為讓後代子孫有機會到宗祠參觀、祭拜，逢農曆大年初一、初二、清明、端午、中元、重陽節和冬至都會開放祭祖。

林晉維說，舊宗祠早年擁有二千坪土地，因「耕者有其田」政策，被放領之後，僅剩二百五十七坪，而且進出只有六公尺寬的通道，相當不便，為此斥資購回一百六十九坪土地，但因法令限制，只能借名登記在四位宗親名下，目前法人化後，這幾位宗親子孫都無償放棄土地權利，得以回歸林家宗祠，昨藉全國祭祖表彰他們護衛祖產，功在五社林。

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