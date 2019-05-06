〈中部〉台電纜線下地4米 番路達成共識

2019-05-06

〔記者蔡宗勳／嘉縣報導〕台灣電力公司在嘉義縣番路鄉辦理電纜地下化工程，因鄉親對原設計纜線埋設深度一‧五公尺有異議，發起抗爭，致工程停擺，經各界多次協商，達成下地四公尺的共識，台電能克服工程難度，鄉親也表滿意。

台電竹崎變電所採一回線單電源引接奮起湖及嘉埔變電所供電，因為引接輸電線路長達五十公里，易引起跳脫停電，造成供電不穩現象，台電改善「民眾無電之苦」，決定興建供電穩定之二回電源並在番路鄉採地下化。

不過，民眾擔心高壓纜線的電磁場影響身體健康，要求埋越深越好，甚至主張下地十公尺，四處懸掛抗議布條，儘管台電強調電力設施的電磁場屬無熱效應非游離輻射，不會破壞生物細胞分子，也不會產生溫度變化，但鄉親無法認同及接受。

鄉民向立委陳明文、議長張明達、鄉長林清根等人陳情，透過他們協調後，台電允將電力管路埋設地下四公尺深處，並將沿路的低壓電路儘量地下化，工程完成後可提供二回電源，健全地區供電；鄉民陳明順說，樂見台電有誠意和居民對話，下坑段從縣道一五九甲線喜樂到台三Ｆ飯店為潛盾六公尺，比照日本高壓電深度，讓原本憂心忡忡的鄉親鬆口氣。

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