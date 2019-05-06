〈中部〉嘉市154行道樹移植 死了40株

2019-05-06

〔記者王善嬿／嘉市報導〕嘉義市政府去年拓寬民權東路自五福街到大雅路一段路段的人行道，兩側的行道樹在十一月完工前，配合往南、北側移植完畢，近日有民眾發現多株雞蛋花、美人樹光禿禿，未長出嫩芽，且有數十個樹已枯死的空樹穴，都尚未補植，質疑廠商移植樹木不良導致，建議施工如有必要要移樹，應請教專家意見、妥善移樹，減少對樹木傷害。

民權東路人行道拓寬移樹 多棵未長芽

市府工務處長郭拱源說，該工程共移植一百五十四株，移植後估計四十株死亡、已移除，依照契約樹木移植存活率要達八成，若未達標準，會依契約訂定的比例，每株罰款廠商三萬元，未來施工將與建設處跨局處溝通，加強移樹專業度，並觀察尚未冒芽樹木，如確認移植不成功，將重新種樹。

市府：未達8成存活率 將對廠商開罰

農委會林業試驗所中埔分所研究員兼主任傅昭憲表示，一般移植前三個月要將樹木周邊的根「斷根」，留下約樹幹直徑十二倍大的土球，配合季節維護管理，提高樹木存活率，建議市府日後招標應增訂合約條款，要求施工廠商找園藝或林業技師配合，使樹木保護更周全。

林試所：應要求廠商找園藝或林業技師配合

嘉市議員蔡永泉接獲陳情，指五福街到嘉義樹木園有一株雞蛋花枯萎死亡，嘉華中學前則有六株美人樹沒發嫩芽、呈枯萎狀，看來移植未成功；蔡抨擊，去年曾發現廠商施工時，將行道樹遭截肢、斬首，手法粗暴。

長竹里長江振章表示，行動不便或年邁長者反映，人行道沿途幾乎沒有缺口斜坡，造成乘用電動車難以上、下人行道。

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