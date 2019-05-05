〈南部〉台南／慈馨媽媽鄭廖月英嬤代母職 帶大重殘孫

2019-05-05

〔記者楊金城／台南報導〕柳營區鄭廖月英獲選台南市慈馨媽媽，八十歲的她隔代教養長孫鄭哲宗長達卅三年，鄭哲宗四歲時和媽媽搭乘機車發生嚴重車禍，鄭母過世，鄭哲宗重殘，阿嬤代母職養大鄭哲宗非常辛苦，鄰里佩服。

鄭哲宗目前坐輪椅賣彩券為生，知道阿嬤初一、十五吃素，都會幫阿嬤買素食回家，昨天他抱著阿嬤說：「阿嬤，謝謝妳！」鄭廖月英說，這樣過母親節就很高興了。

穿禮服、洗腳感恩母親

為弘揚孝道，柳營、新營、六甲、麻豆、佳里和西港區昨表揚今年模範母親，獻上感恩與祝福。柳營公所貼心安排獲獎媽媽穿上漂亮的紅色晚禮服，讓過去因生活困頓而無法穿漂亮禮服的模範母親，重溫年輕時新婚的回憶，十分溫馨，家人拍下值得紀念的一刻。

六甲區安排奉茶、洗腳禮感恩，佳里區安排母親節木玫瑰卡片ＤＩＹ活動，讓子女表達對母親「永恆的愛」，每位得獎媽媽一次收到包括公所、市議員贈送的五個賀匾。麻豆區有模範母親的另一半和家人在台上就獻吻，感情甜蜜蜜。

劉喻綺 兼撫養妹妹子女

市長黃偉哲趕場參加麻豆區模範母親表揚，特地嘉許「慈馨媽媽」劉喻綺，四十七歲劉喻綺以阿姨身分代母職，獨力撫養妹妹的兩名女兒和自己的兩名兒子，不畏艱難，堪稱婦女典範。另許阿春代表麻豆獲選南市慈暉媽媽。

六甲區張潘銀、蔡瓊珠獲選台南市慈暉媽媽、慈馨媽媽，會中特別舉辦奉茶感恩洗腳禮，透過為媽媽洗腳，讓子女們對媽媽說出心中的感謝，場面溫馨又感人。

新營區劉瓊如、佳里區蔡黃緣獲選南市慈暉媽媽，佳里區陳淑眉獲選南市慈馨媽媽。西港區謝榮男、李淑梅夫婦同時獲選模範父親、模範母親，李淑梅並代表西港獲選台南市慈暉媽媽，殊榮少見。

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