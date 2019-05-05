〈南部〉台南／鄰台史博商業住宅3筆土地 月底標售

2019-05-05

〔記者洪瑞琴／台南報導〕「和順寮農場區段徵收區」將標售商業區與住宅區共三筆土地，其中商業區兩筆土地，每坪標售底價約十九．八萬元，相較於北部高地價，實在「便宜的不得了」！

另有7處開發區土地 下月26日開標

另外，市府也同時釋出安南區九份子、東區平實營區、新營區客運轉運中心、佳里區佳里國小市地重劃區及東區南台南站副都心第一期、永康區永康砲校第一期、東區德高區段徵收區等七處開發區土地公告標售，共廿六標，底價介於每平方公尺兩萬四千五百元至廿五萬九千元之間；其中，平實營區商業區抵費地面積約三六五七坪，標售底價每坪約八十五．六萬元，將於六月廿六日開標，亦受到房產界關注。

31日開標 商業區土地底價每坪19.8萬元

南市地政局表示，和順寮農場區面積約一九二公頃土地，其中包含廿公頃國家級的台灣歷史博物館，並在台史博旁設置一座卅公頃公園，台史博於二○一一年開館後，許多建設公司陸續推出新案場，當地房地市場交易熱絡，該開發區前景十分看好，勢必成為台南市明日之星。

這次標售土地分為商業區及住宅區，商業區有兩筆土地，面積分別是一萬九三六四平方公尺（約五八六八坪），及兩萬一九一五．六三平方公尺（約六六四一坪），每平方公尺標售底價約六萬元（約每坪十九．八萬元），已上網公告標售，將至五月卅日止，五月卅一日開標。

住宅區土地底價每坪11.6萬 比當地低

地政局表示，若以當地市場行情，地價每坪約廿萬至廿五萬元，因這兩筆商業區土地屬內政部所有，最後一批要「出清」，委由市府代辦公告標售，底價接近成本標售，土地可供飯店旅館、商場等一般商業使用，頗具潛力。

另外，住宅區計有一筆，土地面積二八九平方公尺（約八十七．五坪），每平方公尺標售底價約三．五萬元（約每坪十一．六萬元），因沒有商業區土地臨接道路優勢，底價比當地住宅區每坪廿萬元低很多。

和順寮農場東鄰國道一號及台一線，距離永康交流道下不到五分鐘的車程，且因區內腹地廣大，鄰近永康區地價飛漲，並隨著台史博開館、安南醫院設立，以及台江國家公園開發，成為台南投資重要標的。

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