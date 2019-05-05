〈南部〉多力媽媽4兒女 教孩子分擔家務

2019-05-05

表揚50位美力媽媽

〔記者黃旭磊／高雄報導〕高雄市表揚五十名母親節美力媽媽，市長韓國瑜爆料，當兵時媽媽塞給他五百元買便當，多年後仍深深感動。

「愛您久久」母親節美力媽媽頒獎典禮昨天於福氣教會舉辦，韓國瑜頒獎表揚毅力、新力、自力、給力、魔力、多力及活力等五十名美力媽媽，得獎媽媽最年輕三十五歲越南阮氏紅，最年長八十五歲林蘇修，還有增產報國五名子女的新住民林芹釵等人。

韓國瑜表示，年輕時從台北到高雄當兵，媽媽在口袋裡塞了五百元，事過多年仍深深感動，直到自己當爸爸，有另番體悟，自己的孩子怎麼看都可愛。

陳冠華（三十八歲）育養四名子女當選多力媽媽。陳冠華說，教導孩子分擔家務，在自然環境學習知識，告訴孩子「擁有一生相伴手足就是最棒禮物」。

方美雪（六十一歲）育養腦麻孩子，當選自力媽媽。方美雪表示，不錯過任何復健治療，生活上組織志工隊讓孩子親近社會友人，如大家庭凝聚向心力及生活願景。

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