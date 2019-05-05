〈南部〉「春吶」路檢大執法 兩天抓違規43件

2019-05-05

〔記者黃建華、葛祐豪／高雄報導〕二○一九年春天吶喊音樂藝術祭首度在高雄登場，三日起一連三天在旗津海岸公園舉行，高市交通警察大隊同步啟動防制酒駕、毒駕等危險駕駛專案取締大執法，加強路檢及編排快速打擊犯罪警網，迄昨晚共取締各項違規四十三件，這項大執法將持續到五日春吶結束。

用新式號牌辨識系統

交大與高雄市區監理所運用新式「號牌辨識系統」實施違規稽查，落實「區域聯防」機制，強化機動巡邏攔檢，並就行徑異常有明顯酒駕徵兆之車輛加強攔檢稽查，提高執法強度及頻率。

高市警方的專案勤務首日到昨晚，共取締酒後駕車一件、變更車體四件、變更燈光五件、未繫安全帶一件、無照駕駛九件、號牌註銷二件、違規臨停八件、違規停車四件及其他違規九件等共計四十三件。

查PUB、酒吧 防毒品入侵

另外，高市府全力防範毒品入侵，毒防局並結合市警局鹽埕分局，針對旗津地區附近PUB、酒吧，實施聯合查察。為防範春吶現場氣氛太嗨，不肖藥頭趁虛而入，如果有人因誤用毒品，身體不適，將由市立旗津醫院提供緊急醫療處置後，毒防局主動介入關懷輔導。

民眾如發現毒品入侵春吶，可撥打廿四小時免付費諮詢專線0800-770-885。

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