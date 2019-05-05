〈南部〉手遊Ingress活動到高雄 玩家感謝花媽

2019-05-05

〔記者黃佳琳／高雄報導〕手遊寶可夢來不了高雄沒關係，Niantic經營的AR擴增實境手遊「Ingress」去年選擇高雄做為亞太區第二季「變異日」的主場，昨活動開跑，天還沒亮就有玩家來排隊，人潮塞爆流行音樂中心鯨魚館旁堤岸，玩家開心高喊：「謝謝花媽」。

陳菊市府團隊牽線 成亞太區主場

二○一六年，台南市府和Niantic接上線，成功讓台南成為Ingress在全球兩日活動的亞太區主場之一，雙方打下良好合作默契和互信基礎，去年寶可夢活動在台南舉辦時，時任台南市觀光旅遊局長王時思，丈夫是前市長陳菊任用的高雄流行音樂中心執行長廖偉程，在王的牽線下，廖也與Niantic搭上線，雙方洽談決定將高雄選為二○一九年亞太區的活動會場。

逾兩千玩家檢錄 變異日兩軍對戰

Ingress是全球第一個結合地圖與AR擴增實境的手機遊戲，是「寶可夢」前身，台灣玩家人數居亞洲第二；「變異日」主要是遊戲中的兩軍，各自串連攻占能量塔，藉由搶占地盤分勝負，Niantic曾在台灣辦過許多活動，卻是首次將亞太區主場設在台灣高雄。

今「任務日」 預估超過萬人參加

昨一早開始，超過兩千位玩家完成檢錄，中午時分，主辦單位宣布此次「變異日」的任務內容，玩家分為「啟蒙軍」與「反抗軍」兩方，在高雄市的大街小巷、重要景點、名勝古蹟，虛擬與實境混成的空間，進行一系列競爭，勝方將獲得遊戲中極高的榮譽與獎勵。

今天登場舉辦的「任務日」則融合高雄市文化特色景點，共有廿四大任務區、總計一百四十四處景點，主辦單位預估將超過萬人參加，玩家將利用捷運、輕軌、公車、City Bike等大眾運輸工具，只要造訪六個任務區（卅六處景點），即可獲得Ingress的虛擬勳章。

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