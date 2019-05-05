〈南部〉五四台東無塑日 千人響應「減塑」

2019-05-05

〔記者王秀亭、張存薇／台東報導〕五四運動一百周年，台東縣環保局取「無塑」台語諧音，將昨天訂為台東無塑日，集結環境教育單位、無塑美食店家及民眾二手市集，在台東糖廠文化創意園區舉辦環境教育嘉年華，推動減塑觀念，吸引近千名民眾參加，縣長饒慶鈴、前總統馬英九也到場響應。

為推動五四無塑日減塑的口號，台東糖廠文化創意園區昨天下午聚集七十個攤位，有環境教育闖關，讓親子一起學習各項環保觀念與知識，無塑美食店家則端出自家美味料理，開放民眾拿著自備的食盒、餐具，購買及盛裝美食，坐在廣場上吹著涼風，聽著台上表演者演奏優美樂音，更有民眾、社福機構在園區一角設攤，二手市集裡各種好物等著民眾尋寶。

饒慶鈴指出，據統計每年地球產出超過三億噸的塑膠，其實這些塑膠製品多用過一次就丟棄，透過食物鏈，每個人每年平均吃進下一萬一千片微型塑膠，推動減塑甚至無塑新生活運動，刻不容緩。

馬英九說，台東在一百年後讓五四運動添加新內涵，只要多注意，就能做到少用一次性塑膠產品，讓動物吃下塑膠，對動物很不公平，人類為了動物，更應注意環境保護。

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