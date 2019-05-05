〈南部〉台東廚餘爆量 堆肥場濾水擋土牆倒塌

2019-05-05

〔記者王秀亭／台東報導〕防範非洲豬瘟，台東縣全面禁廚餘養豬，市區家戶廚餘全數湧進老舊的台東縣廚餘堆肥場，每個工作日二十三噸處理量超標，導致前處理區與濾水區擋土牆不堪負荷，三日傍晚崩塌，廚餘便像土石流般掩覆整座堆肥場，甚至外溢，縣環保局長謝清泉說，預計三週內搶修完畢，市區廚餘在過渡時期只能先進掩埋場。

設備老舊 每個工作日處理23噸超標

謝清泉說，台東縣廚餘堆肥場運作近十年，原設計每天處理十五噸廚餘量，卻因設備老舊需時常維修，今年一至四月已發生兩次機械故障，全縣四月一日起禁廚餘養豬，廚餘堆肥場每個工作日平均處理量增加到二十三噸，加上部分廚餘具腐蝕性，設備老舊終究無法負荷。

謝清泉解釋，家戶廚餘到場初步處理後，進入濾水區，需經一至二週的濾水過程，再拌入木屑、粗糠等副資材，經兩個月的發酵、腐熟後，才能成為堆肥成品，濾水後一個月就累積三百五十噸，場區連月「操勞」，才釀這起「廚餘土石流」。

預計3週內搶修完畢 廚餘先進掩埋場

縣環保局人員昨天加班搶修，未料兩台處理廚餘的推土機也掛點，讓廚餘處理雪上加霜，縣環保局考量往後能持續運作及維護廚餘場操作人員安全，初步評估需停止操作並緊急進行搶修，預計廚餘場要停止運作二至三週，已通知台東市公所，市區家戶廚餘在維修期間須進垃圾掩埋場。

謝清泉指出，台東縣政府去年四月已動土新建廚餘回收再利用中心，目前進入竣工階段，預計六月底啟用，屆時每工作日廚餘處理量可增加為二十八噸，另外，考量現有的廚餘堆肥場濾水緩慢問題，已緊急採購脫水破碎設備，預計最快月底完工，該設備在新場啟用後，亦可搬遷至新場繼續使用。

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