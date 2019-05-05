〈南部〉黑鮪季開幕 屏東縣東港轉型文化觀光

2019-05-05

〔記者陳彥廷／屏東報導〕為期近二個月的「屏東黑鮪魚文化觀光季」（簡稱黑鮪季）昨天開幕，今年「第一鮪」拍賣會，創下每公斤八千八百元歷史最高價，引起海洋保育人士擔憂重金誘惑下，會吸引更多漁民競相捕撈，竭澤而漁，東港區漁會反駁，當地漁民恪遵黑鮪魚資源管理規範，絕不讓黑鮪產業受到汙名化。

環團憂黑金熱潮 恐衍生過度捕撈

保育人士指出，黑鮪魚全年捕撈量從最早每季捕獲萬餘尾，跌到二○一二年的五百多尾，雖然近五年捕獲量回升到一千尾上下，但捕獲量確實減少，黑鮪季炒熱「黑金」熱潮，恐衍生過度捕撈危機。

漁業署表示，黑鮪魚捕撈數量減少原因除了海洋資源保育意識抬頭，也和漁場受到限縮有關，加上漁船用油及船員薪資成本增加，漁船紛紛轉型，黑鮪船數量逐年減少。

東港區漁會：開創新的漁村觀光產業

東港區漁會總幹事林漢丑說，東港是海港城鎮，黑鮪季帶動地方相關產業，縣府花費心思讓黑鮪魚季轉型為地方文化活動，在台灣漁業經營日漸艱難的情況下，開創出新的漁村觀光產業，第一鮪拍賣活動是為表彰並感謝漁民付出的努力，應予尊重。

漁民則說，漁船出海作業成本高，專程捕撈黑鮪魚如果落空會賠錢，東港漁船仍以捕撈黃鰭鮪及旗魚為主，黑鮪魚不會有過度捕撈的問題，保育人士大可放心。

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