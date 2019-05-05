〈台北都會〉重發敬老金i-Voting? 柯文哲︰不分青紅皂白

2019-05-05

〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北市長柯文哲上任後，砍重陽敬老金並取消六十五至七十歲老人健保補助，近來北市議員陳重文計畫在 五、六月發起「是否恢復發放重陽敬老金」i-Voting提案，柯文哲昨強硬表示，重陽敬老金他個人反對，「這是不分青紅皂白，且沒有政策引導性」；陳重文則反嗆，柯政策矛盾，違反柯自己「公開透明、全民參與」的政策理念。

發起議員陳重文反嗆柯︰政策矛盾

北市研考會表示，收到提案後，會先就提案內容屬性分到所屬局處進行評估，局處若覺得可行，就會進入成案與覆議等後續程序，因此要看社會局的意見。社會局長陳雪慧指出，社會局立場是，對於一次性的非法定、齊頭式政府津貼，都是反對發放。

將由審議會決定是否進入成案

不過陳雪慧說，既然議員想提案，待收到提案後，會排入公民審議委員會討論，由審議會決定是否進入成案與覆議相關後續的程序。至於六十五歲以上長者的健保補助，陳表示，目前正朝這方向研議，已在試算預算的經費，將設立排富門檻，不會齊頭式補助。

柯︰老人健保補助優先恢復

柯文哲昨出席貓空封茶活動並接受媒體聯訪，被問到議員要推敬老金i-Voting一事，柯說，要思考的是，同樣的錢怎麼用最有效率，「你現在問我的話，應該是老人的健保補助優先恢復，要先處理」。

柯直言，「你發他一千五百元敬老金，沒有解決他的問題」，但恢復補助的話，讓所有老人在排富以後有了健保保護，這個比較重要。他強調，「錢就這麼多，錢要怎麼用，大家可以辯論」。

至於發放重陽敬老金一事，柯重申反對立場，他說，因為那不分青紅皂白，而且沒有政策引導性，不管有錢沒錢都發一樣的錢，發現金也沒有控制流向，違反社會福利要偏向弱勢的理念，「所以普遍發敬老金，我是反對的。」

對於柯態度強硬，陳重文表示，柯主張公開透明、全民參與的政策理念，既然這事涉公共議題，就透過i-Voting讓長者表達意見，落實柯的政策，「柯為什麼要一意孤行，是在怕什麼呢？」大酸柯講的話與主張政策很矛盾。

陳重文強調，提案是否恢復發放重陽敬老金，是希望市府重視長者意見能多討論，市府也能將提案加入排富條款，但不要全面不發。

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