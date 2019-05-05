〈台北都會〉「北流」測試場檢討 有小缺點但可克服

2019-05-05

〔記者楊心慧／台北報導〕台北流行音樂中心舉辦「北流來襲音樂會」測試場，邀請滅火器、茄子蛋、黎可辰、白鐵仔等樂團輪番演出，現場一四○○位民眾搶先體驗，市府內部近日已完成初步檢討報告。活動總導演李明智表示，整體測試不錯，但仍有一些小缺點，像是需要懸吊系統、控台沒有線槽等，不過這些都可以克服。

「北流來襲音樂會」測試場，測試區域以一樓觀眾席為主，測試內容包含場館硬體、音響、耐震搖晃度等。李明智指出，當天聲音測試非常好，各種類型的音樂，像是偏古典音樂的弦樂、電音、管樂等效果都很好。雖北流定位以「流行音樂」為主，但跨域合作的時代來臨，未來北流也能辦音樂劇、舞台劇。

李明智表示，北流整體測試不錯，但還是有一些小缺點，未來是科技應用時代，需要懸吊系統，道具、布景等應以自動化方式呈現，不需耗費人力。李明智說，控台沒有線槽也是個小問題，線會暴露在地板，可能造成人被絆倒的情形。

李明智指出，北流的成立對音樂產業很有幫助，場館和音樂發展相當緊密，有地方才能進行人才培育，好比香港紅磡體育館一九八三年成立後，開始有不少演唱會，音樂產業也因此發展，不少幕後人才輩出。雖然台灣起步稍晚，但相信未來台灣音樂產業一定會有好的發展。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/