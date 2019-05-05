〈台北都會〉新北南山高中送愛 捐9395公斤白米

2019-05-05

〔記者翁聿煌、周湘芸／新北報導〕新北市南山高中昨天舉辦母親節感恩園遊會，師生化小愛為大愛，共捐助九三九五公斤白米給安得烈食物銀行，轉送給弱勢民眾；另外，新北市民安國小昨天慶祝一百年校慶，市長侯友宜合切蛋糕、種下百年校慶紀念樹，他表示，市府編列五億餘元進行民安國小校舍改建及停車場，預計明年底完工。

南山高中校長蔡銘城說，培養學生知福惜福及公益助人的觀念，每年舉辦飢餓路跑活動及母親節感恩園遊會，原本目標是募集三千公斤白米，但在家長、學生和校友會熱情贊助下，共募集九三九五公斤。

第三屆「欣得鈕雕藝術比賽」昨也在南山藝廊舉行開幕暨頒獎典禮，「鈕雕」是對印章石材的雕刻工藝，共有二十二件作品，黃心音、陳沛逸、劉賢明、朱淑霞榮獲特優作品，朱淑霞同時獲頒新人獎。

民安國小慶祝一百年校慶，侯友宜指出，民安國小近年來陸續完成校園建築的耐震補強及美化工程，去年編列五億四千多萬元進行校舍改建，包括教學大樓、體育館、共構停車場等，提供學童優質安全的教育環境，也解決附近社區的停車問題。

「高齡一二○歲」的深坑國小，昨天也舉行盛大慶祝活動，以「走過雙甲子，再現深風華」為主題，結合校園、社區、跨區戶外教育課程，包含炮子崙茶山古道健走、石媽祖古道、景美溪、新店溪和淡水河輕騎、踩街、食農教育等。

深坑國小是深坑唯一的國小，是大多數深坑人「三代祖孫的母校」，一二○週年校慶是地方大事，由深坑區農會兼校友會理事長高全定擔任籌備會主委，發動農會、校友會、家長會、里長和宮廟等熱烈捐款近兩百萬元，辦理校慶系列活動，也製作校史列車、設立「家長會、校友會、志工隊、退休聯誼會」聯合辦公室，並發表「深坑小遊俠」專書，將深坑百餘年歷史典故、校友故事及深坑特色完整收錄。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/