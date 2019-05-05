〈北部〉戲水釀1死 花蓮防溺宣導提前展開

2019-05-05

〔記者王峻祺／花蓮報導〕花蓮縣秀林鄉崇德海域上月廿八日下午，一名十五歲王姓國中生偕同夥伴戲水卻遭海浪捲走，遺體直至本月二日才尋獲，未入夏就發生首起戲水釀死意外，震驚花蓮各界，消防局、海巡署及教育處格外重視，已提前啟動防溺宣導，盼能降低憾事發生率。

花蓮縣每年夏季平均約發生十五起溺水案，消防局等相關單位一到暑假，就會開始加強海域、溪畔防溺宣導並定時巡查，防止憾事發生，未料今年四月就發生花蓮首起溺水釀死意外，伴隨氣候愈來愈炎熱，校園及七星潭、三棧溪、娑婆礑溪、秀姑巒溪、翡翠谷等境內水域，已成為宣導熱點。

花蓮縣政府教育處針對假日學生溺水高峰期，召開跨局處學生水域安全會議，委託花蓮縣體育會游泳委員會即日起至各校宣導水域安全知識及自救能力，消防局也同步至校園及戲水區宣導，呼籲民眾謹記防溺十招及救溺五步。

花蓮縣體育會游泳委員會說，救溺五步驟為「叫、叫、伸、拋、划」，提醒有民眾溺水，救溺時應以「保持冷靜」、「自保前提」為原則，救溺者若不黯水性，可利用附近長條狀物品當作延伸物，從兩側慢慢伸向溺水者，避免與溺者近距離接觸，導致被反撲而無法掙脫。

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