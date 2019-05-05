〈北部〉宜蘭划獨木舟夯 縣府將查有無申請

2019-05-05

〔記者游明金／宜蘭報導〕划獨木舟最近成為宜蘭熱門活動，許多河域、海域都可看到點點舟影；但業者是否合法？有無保險與配置救生員？卻引起質疑。宜蘭縣政府工商旅遊處將進行徹查，工旅處表示，業者須向縣府申請核定，才可帶客從事獨木舟活動，違反規定可處三萬至十五萬元，並禁止其活動。

宜縣冬山鄉黃金河稻、五十二甲濕地的五股排水、冬山河橫渡蘭陽溪到達宜蘭河出海口、穿越海蝕洞到烏岩角、粉鳥林秘境等；都有業者以配合觀光推展為名，推廣划獨木舟活動，一時間相當熱門，在網路上也可看到攬客的商業行為。

但這些帶客從事獨木舟活動的單位、團體或業者，到底合不合法？對遊客安全有沒有保障？讓人關心。縣府工旅處指出，依據宜蘭縣獨木舟活動注意事項，業者要檢附水域遊憩活動經營登記文件、投保證明文件、合格救生員名冊、證照及救生艇設備、營運計畫書。

縣府解釋，營運計畫書包括航行範圍、下水位置、營運時間、收費與緊急防護計畫等，業者向縣府申請核定後，始得帶客或提供器材從事獨木舟活動。觀光局水域遊憩活動管理辦法也規定，帶客從事活動且具營利性質，應投保責任保險與傷害保險，最低保險金額，傷害每人三十萬元，死亡二百五十萬元。

縣府工旅處說，部份業者有申請核定，部份沒有，為了確保遊客安全與消費者權益，縣府將展開徹查。

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