〈北部〉宜蘭武荖坑風景區攔沙壩 擬建滑水道

2019-05-05

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭縣政府因應夏日戲水人潮，擬將蘇澳武荖坑風景區部分攔沙壩，改建為六十公尺長滑水道，吸引遊客；環團抨擊，此舉無疑破壞環境，影響生態，更有安全問題；縣府工商旅遊處說，目前規劃是在既有的人工攔沙壩施工，會透過工法減少污染，除滑水道，不會新增其它人工設施，生態與安全問題都會兼顧。

環團批破壞環境 影響生態

武荖坑風景區有新城溪流經，河道貫穿山間，溪水沁涼消暑；一九九六年開園後，縣府考量新城溪水域深淺不一，有安全疑慮，禁止遊客戲水；去年，前代理縣長陳金德認為，園區不能因為怕危險就因噎廢食、禁止戲水，在整理完園區水域環境，首度於暑假期間開放戲水。

預算50萬 預計暑假前完成

縣長林姿妙日前在議會發表施政報告，除要持續推動武荖坑夏日戲水，更要擴大水域遊憩體驗設施，要在戲水區設置滑水道，吸引更多遊客入園。縣府現階段的規劃，打算利用鋼筋混泥土，改造水域環境既有的部分攔沙壩，興建寬約四公尺，長約六十公尺滑水道，預計預算五十萬元要趕在暑假前完成。

消息傳出引起譁然，宜蘭縣台灣地理永續再生發展協會常務理事王俊明認為，改建工程勢必有怪手進入，使用鋼筋、混泥土不但污染水質，還會破壞生態環境，對景觀也有影響，工程可能破壞攔沙壩結構，未來如遇豪雨大水損壞率高，且攔沙壩下方水域落差大、水流極強，設滑水道安全性更讓人疑慮。

宜蘭縣惜溪聯盟召集人康芳銘說，到溪流戲水就應該享受溪流最原始狀態，任何在行水區的人工設施，就算是攔沙壩，都會對溪流生態環境造成破壞，更何況是在攔沙壩建設滑水道。

縣府︰生態與安全都會兼顧

縣府工旅處指出，全案還在規劃階段仍未定案，選擇在既有的攔沙壩設置滑水道，就是不希望再增加其他人工設施，把對環境衝擊降到最低，未來施工也會利用圍堰工法，在河床設置臨時的圍護結構，避免污染物流入水中。工旅處表示，完工啟用後，民眾玩水會有救生員至現場管理，維持滑水秩序，並讓民眾使用游泳圈划水，安全不會有問題。

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