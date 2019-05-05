〈北部〉二手曬書市集 新瓦屋或者書店慶2歲

2019-05-05

〔記者廖雪茹／竹北報導〕新竹縣竹北新瓦屋或者書店慶祝兩歲生日，十一日將舉辦二手曬書市集，請來大新竹區的獨立書店和手作達人，分享私藏書單，還有講座和表演。

或者書店表示，呼應流行電視劇諧音，二周年慶活動取名「我們與二的距離」，以「以書會友，曬書交流」為訴求，十一日下午一點到五點舉辦。有別於一般二手書或創意市集，將邀集新竹各家獨立特色書店共襄盛舉擺攤，呈現多元選書風貌。

另邀請新竹專業達人參加，涵蓋花藝、植物染、手作食、樂評、建築等領域，在書攤分享相關私藏書籍，《風城味兒》作者李元璋也將帶來藏書，與喜歡新竹在地風土小旅行、美食的民眾分享。

或者書店表示，二周年慶系列活動，將由木箱鼓樂團Mr. One Cajon演出揭開序幕。當天書店內企劃「或者們的一本書—書展」，十一日起三天全館九折優惠，還有兩場年度講座，邀請作家張惠菁與蒙古人類學者楊海英，分別主講「出霧中的風景」與「文明的游牧史觀如何逆轉大中國史？」，希望為讀者們帶來深度學習的美好時光。

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