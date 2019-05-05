〈北部〉四主要癌症篩檢 苗縣推納入勞工健檢

2019-05-05

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣乳癌、子宮頸癌、大腸癌篩檢比例低於全國平均值，且大腸癌與乳癌的篩檢率，更差距全國平均值超過廿％；苗栗縣政府衛生局長張蕊仙表示，已向中央反映，盼將主要癌症篩檢納入勞工健康檢查，目前立法院已與勞動部協商，若能將四項癌篩檢納入企業勞工健檢，篩檢率將會有顯著提升。

苗栗縣去年大腸癌篩檢率為六十八‧八一％，遠低於全國平均值九十四‧一；縣內乳癌篩檢率則為六十八‧○六％，相距全國平均值九十七‧一％更多；而縣內子宮頸癌篩檢率雖八十五‧六四％，仍趕不上全國平均值的九十四‧○三％，至於口腔癌去年並未列入篩檢率統計。

衛生局分析原因，可能是不少民眾在外縣市工作、或工作忙碌無暇參與，認為若能順利推動將癌症篩檢納入勞工健檢，不僅可提高篩檢率，也能嘉惠全國勞工。

乳房X光攝影檢查為四十五至六十九歲婦女、四十至四十四歲二等血親內曾罹患乳癌婦女，每兩年一次；子宮頸抹片檢查則針對三十歲以上婦女，建議每三年一次；糞便潛血檢查則是五十至未滿七十五歲民眾，每兩年一次；口腔黏膜檢查為三十歲以上有嚼檳榔（含已戒檳榔）或吸菸者、十八歲以上有嚼檳榔（含已戒檳榔）的原住民，每兩年一次。

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