〈北部〉《桃園》總統親頒 45模範母親獲表揚

2019-05-05

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市政府昨天在桃園市婦女館舉行模範母親表揚活動，共有四十五位母親接受表揚，蔡英文總統蒞臨現場，並與市長鄭文燦逐一頒獎給模範母親，鄭文燦表示，表揚的四十五位模範母親，有許多位是走過人生的辛苦、克服命運的挑戰，有的則是擔任社區志工、投入各種社會工作，展現出偉大母愛的各種樣貌。

黃斑部病變 吳導君熱心公益

獲獎的模範母親中，吳導君因眼睛黃斑部病變領取殘障手冊，但她仍熱心地方公益，除了擔任巡守隊幹部、視障輔導協會常務理事，更當選中壢區仁德里里長；鄭幸霞的孩子是腦性麻痺患者，為了全心照顧小孩，她放下事業陪伴孩子早療復健，如今孩子讀大學還擔任幹部、積極參與社團活動，鄭幸霞即使重返職場仍投入公益活動，幫助更多腦麻家庭。

拉拔弱智女 葉玉珠當志工助人

育有兩女的葉玉珠，長女罹患憂鬱症，次女則是輕度智能障礙，尤其是次女求學過程格外艱辛，但她不辭辛勞、耐心與學校溝通，不但拉拔孩子完成學業還能穩定工作，她還兼任智障者家長協會志工；曾萃華因小時候罹患小兒麻痺症導致行動不便，與同為身障者的先生分別從事裁縫、鐘錶修理工作，胼手胝足共同努力，如今已是三代同堂，兩人又投入志工行列，時常關懷訪視需要幫助的人。

蔡英文在致詞時表示，她了解養育孩子相當不易，社會不應讓母親單打獨鬥面對問題，政府也應提供完善的資源與措施來減輕家庭的負擔，而為了減少民眾的負擔，政府將個人綜合所得稅幼兒學前特別扣除額，從二萬五千元調高到十二萬元，另身心障礙扣除額也從十二萬八千元調高為廿萬元，今年五月的繳稅季，很多民眾都有感，在托育方面，政府會持續增加公立幼兒園數量，並針對公共化幼兒園進行補助，鼓勵私立幼兒園加入準公共化政策。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/