〈中部〉《台中》表揚模範媽媽 子女跪謝母恩

2019-05-05

〔記者許國楨、蔡淑媛／台中報導〕母親節將至，台中市表揚近七百位模範母親，昨天有四百名與市長盧秀燕合影，其中潭子區模範母親黃郭冬瓜每週坐火車到彰化上松年大學，攻讀到碩、博士畢業，學習的精神令人敬佩；潭子區劉楊粧丈夫早逝，獨力撫養四名稚子，住家又兩次遭逢祝融燒毀，仍力爭上游。

南區公所昨也舉辦模範母親表揚活動，媽媽都盛裝打扮，由親友陪同熱鬧出席，子女在會中為媽媽按摩、擦上護手霜，現場許多子女跪下感恩媽媽，氣氛溫馨感人。

台中市模範母親每位都有偉大的故事，其中南區九十歲的張端，是遠房親戚的養女，畢業於當時班上僅有五名台灣學生的嘉義女中，婚後育有兩名子女，當年為了幫為人作保的先生清償債務，隻身遠赴日本，輾轉十數年的努力，終於還清債務，闔家團圓。

九十一歲的張徐彩秀，因家貧送給人家當養女，育有四女一男，無法見容於當時重男輕女的大家庭環境，飽受歧視，舉家搬遷外地租屋打拚，憑藉永不放棄的精神，協助丈夫經營事業、拉拔孩子長大，目前兒孫滿堂，樂觀不向命運低頭與為家庭認真執著的信念，讓鄰里敬佩不已。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/