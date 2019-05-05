〈中部〉水社遊客中心 將朝綜合商場營運

2019-05-05

〔記者劉濱銓／南投報導〕日月潭熱鬧商圈水社遊客中心，去年上半年承租的南投縣政府在租約到期後，就將建物交還給日管處，近一年來日管處積極整修內部設施，並對外招租，近期確定將由統一企業進駐，朝綜合商場方向營運，可望促進地方發展。

水社遊客中心位處當地商圈，除有遊客服務、客運轉運站，過去也提供紀念品販售、餐飲等，是相當重要的商業據點、黃金地段，但自去年四月底租約到期、廠商撤櫃，僅保留一樓的單車出租店繼續經營，並提供旅遊諮詢，客運、遊湖售票，以及遊客轉運服務，偌大商場面臨近一年的空窗期。

日管處強調，過去整修期間，水社遊客中心仍持續提供遊客基本服務，僅整修樓層未能開放，不能說是閒置，整修後的遊客中心現已煥然一新，工程結束只待驗收，對外招租廠商也確定由統一企業出線，既有的單車出租，旅遊諮詢、票券服務也都不受影響。

由於二樓剛好是客運轉運站，因此未來將著重旅遊服務，三樓則是伴手禮店，四樓可望是主題餐廳，但仍要視得標廠商對外招商情況而定。

待建物驗收完畢就會交給統一企業，不過後續廠商還有櫃位裝修工程要進行，因此保守估計接近年底才有機會對外營運。

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