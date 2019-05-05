〈中部〉志工築屋送暖 嘉義縣弱勢家庭歡喜入厝

2019-05-05

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕嘉義縣中埔鄉瑞豐村陳姓住戶，老家於二十年前遭九二一地震震毀，之後借住家族的舊倉庫，豈料年初慘遭祝融，經縣議員陳柏麟、瑞豐村長陳章瑞等人奔走，志工林大樹號召三、四十位善心人士為陳家蓋新房，昨天落成啟用，陳姓夫妻與兒子一家三口歡喜入厝。

六十二歲陳姓男子與五十歲巫姓妻子的心智反應都不及常人，二十八歲兒子領有智能障礙手冊，九二一大地震後，老家屋頂破了，牆壁倒塌，因沒錢修屋，一家三口借住親戚的舊倉庫。

不料，二月十四日舊倉庫電線走火全燬，還殃及親戚三間房間，村裡人同情陳家人處境，從事電子業的林大樹得知陳家悲慘際遇，號召三、四十位善心人士幫忙陳家度難關。

其中，住在台北的周姓夫妻慨捐一百萬元，嘉義市城隍廟與嘉義市嘉邑行善團各捐十萬元，加上其他小額捐款，善心人士再各司其職，共花三天半時間幫陳家蓋了兩房一廳新家，並一同修繕遭祝融的隔壁親友家。

新屋興建期間，村裡家政班出動二、三十人煮飯菜給大家吃，昨天更煮湯圓慶祝陳家新居落成，連拜拜用品也包辦，成就一件美事。

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