〈中部〉雲林縣褒忠表揚模範母親 鄉長親奉茶

2019-05-05

〔記者廖淑玲／雲林報導〕母親節前夕，褒忠鄉公昨表揚模範母親、模範父親及鑽石婚，並由鄉長陳建名奉茶並獻花，牽著手陪受獎長輩走過紅地毯；土庫公所同樣舉辦模範母親表揚，鎮長張榮麗為媽媽們一一獻上花環並頒發匾額，祝福大家母親節快樂。

土庫模範母親 鎮長獻花環贈匾

家住土庫宮北里的楊許員，從小就得身兼母職照顧弟妹，婚後因經濟狀況不佳，白天得挑著擔子沿街叫賣醬瓜、醬菜，晚上回家還要照顧行動不便的婆婆，雖然生活貧困仍任勞任怨，撫養子女成家立業。

陳建名表示，褒忠鄉是雲林縣人口數最少也是最小的鄉鎮，總人口數一萬二千多人，主辦單位才會規劃把模範母親、模範父親、鑽石婚及孝行楷模等表揚活動集中舉辦，一來盛大熱鬧，二來方便外出子女集中假期返鄉陪伴雙親參與活動。

八十三歲吳三桂及八十一歲妻子吳許雲英結褵六十四年，是最年長受獎者；吳三桂說，夫妻牽手從滿頭黑髮到白髮蒼蒼，從青春活力到年邁衰老，但心手相連扶持家庭是他覺得這輩子最幸福的事，老夫妻的相處哲學值得大家省思。

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