〈中部〉竹崎98歲嬤獲選模範母親 嘉義縣最高齡

2019-05-05

〔記者蔡宗勳、丁偉杰／嘉義報導〕嘉義縣太保市、竹崎鄉及中埔鄉公所昨舉行模範母親表揚，其中，竹崎鄉羅葉妣現年九十八歲是全縣最高齡模範母親，她已經當了曾曾祖母，五代同堂其樂融融，將代表竹崎鄉接受縣府表揚。

羅葉妣已當曾曾祖母 五代同堂

竹崎鄉光華村羅葉妣與丈夫一共生養五子五女，早年養兒育女，還要服侍公婆，山上討生活不易，她秉持傳統婦女美德，克盡媳婦、母親天職，對工作、家庭盡心盡力，培育子女貢獻社會。

中埔李王寶貴 與夫創業有成

中埔鄉隆興村模範母親李王寶貴，將代表中埔鄉接受縣府表揚，她現年七十二歲，年輕時與丈夫白手起家製作麵條，騎機車到處兜售，夫唱婦隨，目前由第二代接手，並擴充成立麵包店，李王寶貴仍退而不休，從旁督促做生意要實在，模範母親當之無愧。

太保侯陳英哖 夫逝扛重責養家

太保市模範母親侯陳英哖當年二十二歲嫁入夫家後，相夫教子，不幸三十歲時喪夫，她一肩挑起家計，辛勤農作之餘，打零工貼補家用，含辛茹苦撫養一男三女長大成人。

大林鎮排路國小全校學生只有十九人，昨舉辦母親節慶祝活動暨親職教育講座，學童趁此機會「把愛說出來」，表達對媽媽及家人的感謝，場面溫馨。

小胖威利病友畫展 感念母愛

另，小胖威利病友關懷協會昨在嘉義市三隻小兔義式冰淇淋餐廳舉辦小胖威利病友畫展，每幅畫作都是孩子克服障礙、盡心創作的作品，協會期待透過大家過母親節外出用餐之際，藉由欣賞小胖威利病友畫作，來感念每幅畫作背後、默默付出的偉大母親，病友在現場給媽媽一個大大的擁抱，大聲說「媽媽我愛你！」

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