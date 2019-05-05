〈中部〉雲林「玩具復活節」初體驗 親子喊神奇

2019-05-05

〔記者林國賢／雲林報導〕台灣玩具圖書館協會與TOYOTA公司合辦「玩具復活節」，昨巡迴到雲林縣鎮南國小，會場布置一百多件經過整理改造的二手玩具供親子體驗，二百多位民眾到場同樂，也玩出「環保」及「分享」的精神。

逾9成玩具塑膠製 平均壽命6個月

台灣玩具圖書館協會網站指出，現在有九成以上兒童玩具是塑膠製成，每件玩具平均壽命是六個月，有八成玩具最後丟入垃圾場、焚化廠，甚至被到處亂丟、流入海洋，成為環境殺手，回收再利用可以降低環境負擔。

3年回收逾百噸玩具 全台巡迴分享

玩具圖書館協會組長方紹宇表示，這三年協會回收二手玩具已超過一百公噸，其中超過七成是塑膠玩具，近幾年協會透過玩具工作坊推廣改造玩具，也從國外購置或自製木頭玩具，希望民眾以木頭玩具取代塑膠玩具。

昨天活動會場運用各個年代的「童玩」佈置闖關活動，如彈珠台、釣酒瓶、劍玉及利用棄置的塑膠玩具的套圈圈、現代推廣的環保木玩具等關卡，小朋友見到廢棄玩具能有如此巧思，大呼「太神奇！」

讓大人回味童年時光 小孩學習愛物

台灣玩具圖書館理事長葉國芳表示，協會舉辦玩具復活節活動推廣，讓大人可重新找回童年回憶，小孩則藉由玩具重生及分享的概念，培養愛物惜物、創造與感恩的觀念，避免更多的塑膠玩具被丟棄。

雲林斗六二手玩具館長胥嘉芳表示，玩具屋計畫成立玩具工坊，讓更多被棄如敝屣的玩具能夠獲得重生，也教育小朋友與家長愛物、惜物；斗六市長林聖爵表示，玩具工坊可讓玩具再利用，是很好的環保教育，他會全力支持。

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